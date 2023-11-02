Украинцы изменили мнение о критике власти во время войны

В октябре 2023 70% украинцев считают, что необходимо и сейчас критиковать ошибочные и неправильные действия властей, поскольку только так можно решить проблемы и улучшить ситуацию в стране.﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечают социологи, в мае 2022 года (в начале вторжения) большинство украинцев предпочитали избегать вообще любых споров. Тогда 68% считали, что все споры должны быть отложены, а настаивали на допустимости критики 26% респондентов.

Сейчас, в октябре 2023 года, ситуация стала диаметрально противоположной: теперь 70% украинцев считают важным критиковать возможные ошибочные решения властей, а настаивают на избегании любых споров - 25%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, результаты важно корректно анализировать в контексте других результатов социологических опросов.

"Да, действительно, в Украине нарастает критика действий центральной власти (сейчас преимущественно в формате критики парламента и правительства при сохранении высокой поддержки и доверия президенту) со значительно выраженным желанием "перемен". Очевидно, наибольшим фактором таких изменений настроений, когда 70% уже считают целесообразным критику, являются вопросы коррупции, и украинцы не хотят замалчивать ее. Вместе тем, как мы показывали ранее, 59% все-таки видят положительные сдвиги в борьбе с коррупцией, и важно для власти, СМИ и общественности правильно коммуникировать расследования, аресты и т.д., чтобы население действительно видело результаты и верило в эффективную борьбу" , - отметил он.

Кроме этого, считает социолог, запрос на единение сохраняет свою силу, украинцы против распрей и конфликтов. Определенная критика населением не приводит к желанию немедленных изменений путем выборов (по последним данным КМИС - 81% против проведения выборов).

"Приоритетом остается Победа. Соответственно, этот вопрос отражает в большей степени целесообразность именно конструктивной критики возможных ошибочных действий власти. Украинцы хотят конструктивных предложений, которые исправляли бы имеющиеся недостатки и которые приближали бы Украину к Победе" , - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 30 сентября - 13 октября 2023 года среди 2007 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.