FT: Как Украина готовится к ударам РФ по энергообъектам

Украина усиленно готовится к возможным массированным ударам российской армии по энергетике. Украинские власти считают, что в этот раз страна лучше подготовлена к атакам.﻿ Об этом сообщает Financial Times, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

После полугодовой паузы Россия в преддверии зимы снова начала бить по энергетической инфраструктуре Украины. Летом захватчики нацелились на морские порты и инфраструктуру экспорта зерна. Но в последние недели под ударом врага снова оказалась энергетика.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии FT рассказал, что Украина не только усиливает ПВО, но и готовит так называемую "пассивную защиту" непосредственно на местах. По мнению премьера, Украина в этом году лучше подготовлена к обстрелам.

"На критической подстанции электросети на севере Украины сооружена стена из бетонных блоков для защиты трансформаторов. Габионы или цилиндрические клетки, наполненные камнями или песком, можно увидеть вокруг другой соседней подстанции, местонахождение которой невозможно раскрыть из-за правил безопасности во время войны" , - описывает издание.

Шмыгаль добавил, что защита энергообъектов "не на 100 процентов эффективна". Но, по его словам, такие блоки и клетки защищают в 80-90% случаев, особенно от дронов и их обломков.

Источники FT отмечают, что по всей Украине устанавливают пешком с песком и клетки для защиты сотен мелких целей, которые можно уничтожить одним ударом и спровоцировать массовое отключение света.

"Когда у вас есть, например, трансформаторы, вы пытаетесь защитить их большими мешками и песком. Эти большие мешки много раз спасали нас и они защищают нас от обломков беспилотников и ракет" ,- объяснил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

При этом, как отмечает издание, объекты энергетики, не требующие вентиляции, переместили под землю. Поврежденные кабели можно быстро заменить, но ремонт подстанций и трансформаторов занимает больше времени. Поиск и транспортировка массивных конструкций может растянуться на месяцы. Поэтому запасные части хранятся за границей у партнеров с возможностью быстрого заказа.

Обновление энергетической сети

Шмыгаль также сказал FT, что Украина приняла меры по децентрализации своей сети. Это снизило вероятность того, что повреждение в одном месте повлияет на другие регионы.

Исполнительный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что после того, как РФ минувшей зимой полностью разрушила угольный генератор мощностью 300 МВт, компания инвестировала в строительство 50 разрозненных турбин, каждая из которых производит 6 МВт.

"Они могут подбить одну турбину, но 49 все равно будут работать" , - объяснил он.

Отключений не избежать

Украинские эксперты в комментарии изданию объяснили, что, несмотря на усиление противовоздушной обороны, покрыть всю территорию Украины невозможно, поскольку "по всей стране разбросаны более 100 подстанций и высоковольтных станций".

По мнению экспертов, нормированные отключения света продолжительностью от одного до двух часов, вероятно, придется ввести, если температура нынешней зимой опустится ниже минус 10 градусов. Не исключаются в более продолжительные отключения, если будут массированы обстрелы.