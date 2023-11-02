"Не имеет права на самооборону" – РФ в ООН назвала Израиль оккупантом

Представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя заявил на экстренной сессии Генассамблеи, что Израиль не имеет права на самозащиту от ХАМАС, так как якобы "является государством-оккупантом", сообщает Лига.net.

Небензя заявил с трибуны ООН, что Израиль "не имеет права защищать себя", поскольку якобы "является государством-оккупантом".

Небензя сослался на консультативное заключение Международного суда от 2004 года, хотя Израиль в 2005 году полностью вывел свои войска и поселения из сектора Газа.

При этом Небензя признал, что Израиль имеет право "обеспечивать свою безопасность" и право "бороться с терроризмом".

Операцию ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа представитель России назвал "слепым возмездием, которое не восстановит справедливость, не вернет мертвых к жизни и не утешит их семьи".

В выступлении Небензя также обвинил США и их союзников в "торпедировании" мирного урегулирования на Ближнем Востоке и в "лицемерии", так как "в совершенно других ситуациях они призывают к уважению гуманитарного права, создают комитеты по расследованию, вводят санкции против тех, кто прибегает к силе только как к последнему средству, чтобы положить конец многолетнему насилию".

В августе 2005 года Израиль полностью вывел свои войска из сектора Газа в рамках "Плана одностороннего размежевания", были также ликвидированы все израильские поселения на территории сектора.

В июле 2007 года террористическая группировка ХАМАС взяла под полный контроль государственные учреждения и силы безопасности Палестинской национальной автономии в секторе Газа и сохраняет этот контроль до сих пор.