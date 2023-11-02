Зеленский: Оккупанты пытались наступать под Угледаром, ВСУ отразили штурмы

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам ежедневного селекторного совещания сообщил, что российские войска пытались наступать на Угледарском направлении.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

"Получил информацию о ситуации на фронте. Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых" , – говорится в сообщении.

Президент добавил, что продолжаются оборонные действия в Авдеевке и наступательные операции Сил обороны Украины на юге.

На совещании также заслушали отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разведок по ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага.