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Зеленский: Оккупанты пытались наступать под Угледаром, ВСУ отразили штурмы

Зеленский: Оккупанты пытались наступать под Угледаром, ВСУ отразили штурмы
Фото: prezident.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам ежедневного селекторного совещания сообщил, что российские войска пытались наступать на Угледарском направлении.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

"Получил информацию о ситуации на фронте. Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых", – говорится в сообщении.

Президент добавил, что продолжаются оборонные действия в Авдеевке и наступательные операции Сил обороны Украины на юге.

На совещании также заслушали отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разведок по ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага.

Среди прочего обсудили и работу "зернового коридора" в октябре. "Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам", – написал Зеленский.

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