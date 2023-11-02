Нардеп Дубневич, объявленный в розыск, "нашелся" за границей – ЦПК

Народный депутат Ярослав Дубневич, который является обвиняемым по делу об убытках Укрзализныци на 93 млн грн, а также уверял, что находится в Украине, оказался за границей. Высший антикорсуд объявил его в международный розыск.﻿﻿ Об этом заявили в Центре противодействия коррупции, сообщает Украинская правда.

"Как сообщил прокурор, 8 октября 2023 года Дубневич пересек границу Румынии с Венгрией, дальнейшее его местонахождение неизвестно. Об этом на запрос украинских органов ответили в Европоле. При этом неизвестно, как он пересек украинскую границу, ведь данных об этом в системе нет" , – говорится в сообщении.

ЦПК сообщает, что ВАКС удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора и объявил Дубневича в международный розыск. Решение в дальнейшем позволит инициировать изменение меры пресечения и взыскать 56 млн грн в доход государства.

Напомним, в феврале 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт об обвинении 9 человек, среди которых - нардеп Ярослав Дубневич. Нардепа и 8 других обвиняемых подозревают в незаконном завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныци".

11 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили Дубневичу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

17 октября стало известно, что Дубневича объявили в розыск. При этом на заседании Высшего антикорсуда нардеп вышел на видеосвязь и сообщил, что находится в больнице на территории Украины, но в каком именно месте - не сказал.