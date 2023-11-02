ДТЭК выиграл суд против России в Гаагском арбитраже

Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против страны-агрессора Российской Федерации за захваченные активы в незаконно аннексированном Крыму.﻿ Об этом сообщается на сайте ДТЭК, сообщает Экономическая правда.

Арбитраж присудил России выплатить украинской компании компенсацию убытков в размере $ 267 млн, что включает проценты и судебные издержки на дату решения. Начисление процентов будет продолжаться вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков.

Арбитражное решение подлежит принудительному исполнению в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года.

ДТЭК планирует безотлагательно инициировать процесс признания и допуска к исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы России.

"Сегодняшнее решение знаменует собой еще одну веху в привлечении России к ответственности за ее экспроприацию украинских инвестиций в Крыму" , - сказала партнер Covington & Burling LLP Марни Чик, которая представляла ДТЭК в деле.

Прокомментировал победу и главный акционер компании ДТЭК - Ринат Ахметов.

"Россия должна находиться под постоянным давлением - на поле боя, санкционным, юридическим. 24/7 мы будем работать над тем, чтобы враг был привлечен к ответственности и заплатил за развязанную войну, за каждое преступление против Украины и украинцев, за нарушение международного права" , - отметил он.

По словам Ахметова, решение Международного арбитражного суда свидетельствует, что мировая система правосудия стоит на стороне правды и справедливости.

"Сегодня был сделан лишь первый шаг на пути восстановления правильного мирового порядка. И мы будем идти по этому пути, пока Россия не ответит перед всеми украинцами за зло, которое она принесла в нашу страну" , - сказал он.

Судебный процесс по иску "ДТЭК Крымэнерго" против России длился с 2017 года.﻿﻿ До незаконной аннексии Крыма ДТЭК владел энергораспределительной и энергоснабжающей компанией ДТЭК Крымэнерго. Оккупационные власти отобрали контроль над активами компании после оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Группа ДТЭК (DTEK Group) - крупнейший частный инвестор энергетического сектора Украины. В компаниях Группы ДТЭК работают 55 000 сотрудников.