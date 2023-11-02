В МИД Германии намекнули на положительный сигнал о вступлении Украины в ЕС

Глава МИД Германии Анналена Бербок намекнула на положительное решение относительно движения Украины в Евросоюз от лидеров ЕС на саммите в декабре, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала, выступая 2 ноября на конференции по расширению ЕС в Берлине.

Ожидается, что на саммите ЕС в декабре лидеры будут рассматривать вопрос возможного начала переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Это произойдет на основе оценки Еврокомиссии о выполнении Украиной кандидатских критериев, которая будет обнародована 8 ноября.

"Мы хотим видеть Украину членом нашего Союза. И я убеждена, что Европейский совет в этом декабре даст этот сигнал" , – заявила глава немецкой дипломатии.

Бербок сказала, что знает, сколько усилий от стран-кандидатов требует движение в ЕС, и заверила, что понимает, насколько сложным этот процесс является для воюющей Украины.

"Поэтому так важно, сказать... что мы будем сопровождать вас на этом пути финансово, структурно, материально" , – заявила она, говоря о необходимости поддержать Украину.

2 ноября в Берлине собрались руководители и представители МИД всех государств-членов Евросоюза, а также всех государств-кандидатов.

Это первая подобная большая встреча, посвященная реформе Евросоюза. На ней Киев будет настаивать на недопустимости того, чтобы политические условия расширения ЕС тормозили вступление Украины после того, как Киев выполнит законодательные и технические требования для членства.