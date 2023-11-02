Россияне ослабили штурмы Авдеевки, чтобы перегруппироваться – спикер ВСУ

Российские захватчики ослабили атаки на Авдеевском направлении. Россияне перегруппировываются, но не отступают. Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Количество штурмов там (в Авдеевке, - ред.) несколько уменьшилось, всего на Таврическом направлении враг нанес 14 авиаударов, провел 30 боевых столкновений и совершил 959 обстрелов. Сбит еще один штурмовик Су-25 в Донецкой области. Враг продолжает попытки, чтобы окружить Авдеевку, пока не так активно, он должен пополнить потери, перегруппироваться, чтобы действовать дальше" , - сказал он.

По словам спикера, оккупанты вели наступательные действия в районах Северного и Первомайского, но безуспешно. На этом направлении за сутки ВСУ отбили 7 атак врага.

Также, как отметил Штупун, оккупанты пытались прорвать оборону в районе Марьинки. Здесь Силы обороны за сутки отбили более 20 атак.