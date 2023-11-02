Украина получила от Германии новый пакет военной помощи

Правительство Германии передало Украине новый пакет военной помощи, включающий радары для ЗРК IRIS-T. Об этом говорится в пресс-релизе правительства, сообщает Укринформ.

Новый пакет помощи включает в себя два радара TRML-4D для ЗРК IRIS-T.

Отмечается, что в список вошли 12 бронетранспортеров, 7 разведдронов Primoco ONE, 2 защитные системы AMPS для вертолетов, 5 надводных дронов, 10 тысяч очков безопасности, 32 терминала для спутниковой связи, 1 PCB-принтер (3D), 5 4 полуприцепа, 12 грузовиков типа MAN TGS, 30 тысяч комплектов зимней одежды.

Также в немецком правительстве пообещали в будущем передать 25 танков Leopard 1 A5 (финансируемый совместно с Данией проект).