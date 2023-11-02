Кулеба оптимистично настроен по началу переговоров о вступлении в ЕС
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что является "оптимистичным реалистом" в вопросе перехода Украины на этап переговоров о членстве в ЕС, и выразил надежду, что европейские выборы в 2024 году не затормозят процессы, связанные с расширением ЕС, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал 2 ноября на конференции по расширению ЕС в Берлине.
На вопрос о его ожиданиях от решения Европейского совета в конце года Кулеба ответил, что является "оптимистичным реалистом".
"Мы ждем решения Евросовета открыть переговоры с Украиной. Перед тем мы ждем оценки от Еврокомиссии по выполнению семи рекомендаций", – отметил министр.
Кулеба отметил, что для Украины важно иметь доверительные отношения с Евросоюзом и до сих пор это было так.
"Когда ЕС просит нас что-то сделать и мы делаем, то дополнительные условия не появляются. Такое качество отношений нужно странам-кандидатам", – пояснил он.
Дмитрий Кулеба отметил, что 2024 год будет для Евросоюза "годом перемен" и выразил надежду, что избирательные процессы в ЕС не будут иметь негативного влияния на процессы, связанные с расширением.
"Но, думаю, расширение – единственный способ для ЕС стать сильнее", – сказал он.
По его мнению, от расширения прежде всего выиграют граждане стран ЕС и общий рынок, а во-вторых – выиграет мир, потому что Евросоюз станет более сильным игроком на международной арене.