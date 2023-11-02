Со спецсчета Нацбанка перечислили более 30 миллиардов силам обороны

С начала полномасштабной войны со специального счета, который открыл Национальный банк Украины, на нужды обороны перечислили 31 млрд грн, из них в октябре – более 19 млн грн.﻿ Об этом заявили в пресс-службе Нацбанка, сообщает Экономическая правда.

В целом с начала большой войны из спецсчета на нужды обороны НБУ перечислил:

Национальной гвардии Украины – более 1,4 млрд грн;

Национальной полиции Украины – всего 1,65 млрд грн;

Министерству обороны Украины – более 19,7 млрд грн.;

Государственной пограничной службе Украины – всего 1 млрд грн;

Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины – более 5,4 млрд грн;

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям – более 133,7 млн. грн.;

СНБО Украины – 40,5 млн грн;

Государственной специальной службе транспорта – более 207,5 млн грн;

Службе безопасности Украины – более 318,2 млн грн.

На 1 ноября 2023 года остаток средств на спецсчете составляет почти 1,3 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 232 млн грн. Всего с начала войны на спецсчет поступило более 31 млрд грн в эквиваленте.

Средства перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и международным сообществом. Из-за границы в иностранных валютах поступило почти 12,5 млрд грн в эквиваленте.