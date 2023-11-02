К декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 30 государств

Кипр стал 30-м государством, которое присоединилось к декларации стран G7 о "гарантиях безопасности" для Украины. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Европейская правда.

"Благодарен Кипру за присоединение к Вильнюсской декларации "Группы семи" по гарантиям безопасности для Украины. Кипр стал 30-й страной, которая присоединилась" , – заявил Зеленский, добавив благодарность президенту страны Никосу Христодулидису.

"Мы продолжим вместе укреплять европейскую безопасность и углублять двустороннее сотрудничество" , – отметил Владимир Зеленский.

29-й к декларации G7 присоединилась Албания.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.