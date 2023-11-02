Почти 80% бизнеса полностью возобновили работу после вторжения

В Украине уже 77% компаний работают в полном объеме. В прошлом квартале таких было 69%, год назад – 44%. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса "Бизнес в условиях войны" среди компаний-членов Европейской бизнес ассоциации, сообщает Лига.Бизнес.

Для остальных 23% наиболее распространенным ограничением является сокращение географии деятельности компаний.

Количество компаний, которые в полном объеме выполняют свои обязательства по выплате заработных плат увеличилось с 89% в начале года до текущих 93%. При этом 14% выплачивают сотрудникам бонусы или авансовые выплаты.

Количество предприятий, которые сокращают заработные платы сотрудникам или увольняют персонал, составляет 5% и 3% соответственно.

Пока 48% опрошенных компаний имеют финансовую "подушку" на период более года, 11% – на год, 28% – на полгода, и 3% – на несколько месяцев. Только у 2% бизнесов отсутствуют какие-либо финансовые резервы.

Для 39% респондентов потери их бизнеса от войны в конце 2023 года достигают $1 млн, для 32% в диапазоне $1-10 млн, и для 14% – более $10 млн.

Сейчас у половины опрошенных компаний (53%) количество работников в рядах ВСУ достигает до 10% от общего количества военнообязанных. У 25% количество мобилизованных достигает 10-20%, у 5% – 20-30%. У 45% компаний мобилизованы или добровольно пошли служить критические для работы специалисты, в частности инженеры, ИТ-специалисты, специалисты по логистике, электричеству, механике, операторы, руководители.

Растет количество компаний, поддерживающих собственных сотрудников в рядах ВСУ – в настоящее время таких 66%. Для сравнения, в августе этот показатель составил 61%, а год назад – 57%.

51% компаний помогают силам обороны финансово и собственной продукцией, 21% – поставляют услуги и помогают медикаментами, 18% – поставляют средства защиты.

Для 53% компаний стал актуальным вопрос страхования военных рисков, в частности, страхование активов (имущество, склады и товар, оборудование, недвижимость, производство, дебиторская задолженность), страхование новых инвестиций, страхование жизни, страхование логистики, цепочек поставок.

Опрос проводился с 11 по 27 октября 2023 года, участие в нем приняли 87 топ-менеджеров членских компаний Европейской бизнес ассоциации