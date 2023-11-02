Оккупанты обстреляли центр Херсона, есть проблемы со светом – МВА
Российские оккупанты обстреляли объект инфраструктуры в Херсоне. В результате обстрела есть перебои с электроэнергией.
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
"По сообщению Херсоноблэнерго, сегодня был поврежден объект критической инфраструктуры в центральной части города. Это произошло по причине вражеских российских обстрелов", - сообщили в городской военной администрации.
Мрочко добавил, что у части потребителей есть временные перебои с энергоснабжением. Продолжаются работы по устранению последствий аварии.