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Оккупанты обстреляли центр Херсона, есть проблемы со светом – МВА

Оккупанты обстреляли центр Херсона, есть проблемы со светом – МВА
Фото: Рixabay

Российские оккупанты обстреляли объект инфраструктуры в Херсоне. В результате обстрела есть перебои с электроэнергией.

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

"По сообщению Херсоноблэнерго, сегодня был поврежден объект критической инфраструктуры в центральной части города. Это произошло по причине вражеских российских обстрелов", - сообщили в городской военной администрации.

Мрочко добавил, что у части потребителей есть временные перебои с энергоснабжением. Продолжаются работы по устранению последствий аварии.

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