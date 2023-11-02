Пограничники задержали мужчин, хотевших переплыть Тису на надувных "пончиках"

На Закарпатье пограничники задержали нарушителей границы, которые собирались переплывать Тису на надувных "пончиках".﻿﻿ Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает Украинская правда.

Четырех человек, которые быстро двигались в сторону границы 1 ноября около 22:00 заметил пограничный наряд отделения "Грушово" Мукачевского отряда.

В 100 метрах от госграницы злоумышленников, двое из которых несли надувные круги, задержали. Правонарушителями оказались двое несовершеннолетних жителей Закарпатья, один житель Кировоградщины и один житель Сумщины.

Подростки в возрасте 15 и 16 лет признались, что за вознаграждение в 100 долларов приняли предложение своего односельчанина, провести двух неизвестных им мужчин к реке Тиса и указать направление движения в Румынию.

Сами же смельчаки, которые не понимали на какой риск для своей жизни согласились, рассказали, что должны были заплатить организаторам ночного "вояжа" на радужных "пончиках" $5000 и $3500.

Пограничники отмечают, что сейчас личность организатора переправки через границу мужчин установлена.

Из-за попытки незаконной переправки лиц через государственную границу Украины пограничники направили сообщение в Нацполицию.

В ГПСУ предостерегают будущих нарушителей границы и напоминают: с начала российского вторжения на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 19 случаев гибели мужчин, которые пытались переплывать реку Тиса, чтобы попасть в соседние Венгрию и Румынию.