Польские перевозчики отложили начало блокировки границы с Украиной

Польские перевозчики перенесли начало блокады движения грузового транспорта вблизи трех крупнейших автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе (Корчева-Краковец, Гребенное-Рава Русская, Дорогуск-Ягодин) с 3 на 6 ноября. Об этом рассказал сопредседатель блокады, организатор протеста вблизи пункта пропуска Корчева-Краковец Томаш Борковский, сообщает Укринформ.

"Блокада начинается с 12 часов (13 часов по киевскому времени – ред.) 6 ноября" , - отметил Борковский, добавляя, что она одновременно начнется в трех местах вблизи границы с Украиной.

Он сообщил, что этот протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года.

Соорганизатор забастовки сообщил, что будет блокироваться проезд грузовых автомобилей, вместо этого будет пропускаться гуманитарная и военная помощь для Украины.

По его убеждению, блокада направлена не против Украины, а за то, чтобы иметь равные возможности с украинскими перевозчиками.

"Мы хотели бы вообще не организовывали эту блокаду. Если будут выполнены наши требования, то мы не будем протестовать. Однако, по состоянию на сегодняшний день не видно, что с нами кто-то хочет разговаривать" , - отметил Борковский.

Он отметил, что свои требования организаторы забастовки направили, в частности, министерству инфраструктуры Польши.

Среди основных требований польский организатор забастовки назвал восстановление со стороны Польши практики разрешений для украинских перевозчиков.

"Необязательно их должно быть столько же, как до войны, но мы хотим, чтобы это было возобновлено" , - подчеркнул организатор забастовки.

Отметим, что до начала полномасштабного вторжения Польша предоставляла Украине до 200 тыс. разрешений в год на грузоперевозки.

Другим требованием он назвал то, чтобы польские грузовые автомобили были исключены из Е-очереди для пустых автомобилей, которые возвращаются из Украины в РП.

"Сейчас, к сожалению, наши водители в пустых грузовиках ждут выезда из Украины по 10-12 дней" , - отметил Борковский. Он добавил, что украинские водители, например, могут переждать это время дома, польские вынуждены стоять у границы.

Борковский также отметил, что организаторы хотят, чтобы польская сторона перестала выдавать лицензии для транспортных компаний с капиталом вне ЕС.

"Речь идет не только об украинцах, но также турках, грузинах, россиянах, белорусах, которые в Польше регистрируют многие компании" , - отметил организатор забастовки.

В свою очередь спикер Бещадского отдела Пограничной службы Польши Петр Закеляж подтвердил, что забастовка польских перевозчиков должна начаться 6 ноября.

Он отметил, что польские пограничники готовы к этому протесту, отметив, что он будет проходить за пределами пограничного пункта. Следовательно, польские пограничные органы не оказывают влияния на его ход.