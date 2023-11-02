Сайт Киевского облсовета взломали хакеры, оставив угрозы Зеленскому

В четверг, 2 ноября, сайт Киевского областного совета сломали хакеры, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава органа Ярослав Добрянский в Facebook.

По его словам, по состоянию на 13.32 на стартовой странице сайта было изображение президента Украины Владимира Зеленского и угрожающее сообщение на русском языке.

"ЗЕЛЕНСКИЙ!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ!!! ЖДИ НА ПОДРОБНОСТИ!!!" , — говорилось в надписи.

Сейчас сайт не работает, его пытаются восстановить. Добрянский заявил, что уже готовят заявление в киберполицию, чтобы установить лиц, причастных к атаке и привлечь их к ответственности.