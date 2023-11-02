США ввели новые санкции против России: кто попал под ограничения

Соединенные Штаты Америки сегодня, 2 ноября, ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали банки, разработчика "Ланцетов" и члены правительства РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минфин США.

Отмечается, что под ограничения попали более 30 физических и почти 200 юридических лиц.

Кто попал под санкции

Беспрозванных Алексей Сергеевич - заместитель Минторга РФ;

Евтухов Виктор Леонидович - заместитель Минторга РФ;

Захаров Александр Вячеславович - конструктор дрона-камикадзе "Ланцет".

Также под ограничения попали граждане Ирландии, Швейцарии, Кипра, Швеции, Латвии, Турции.

Юридические лица, которые попали под санкции

МГТУ имени М. Э. Баумана

Научно-технический центр "Газпром нефти"

Предприятие "Газпром нефть - Каталитические системы"

ФАУ "Роскапстрой",

СПГ-завод "Арктик СПГ-2"

Корпорации "Аэон".

Отдельно США ввели ограничения против ХКФ-банка, "Русского стандарта", ВБРР, Абсолют банка, АФК "Система" и венчурного фонда Sistema SmartTech.

Под ограничения попали компании из Турции, ОАЭ, Китая, Люксембурга, Сингапура.

Что говорит министр финансов

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что глобальная санкционная коалиция перекрыла России доступ к ключевым ресурсам для ее военно-промышленного комплекса и подорвала способность Кремля вести неспровоцированную войну.

Новый пакет санкций направлено против будущего российского производства энергии и доходов, металлургического и горнодобывающего сектора, оборонных закупок, а также тех, кто участвует в поддержке военных усилий российского правительства и другой вредоносной деятельности.

Санкции США против России

США ввели санкции против России в электронике в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, которые необходимы для производства электроники.

Ранее, мы сообщали, что в США двое россиян и американец поставляли в РФ детали для танков и вертолетов.