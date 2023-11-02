В СБУ напомнили украинцам, как сообщить о коллаборантах и предателях

Служба безопасности Украины напомнила, что во время полномасштабного вторжения РФ в стране появилось большое количество коллаборантов и предателей. Сообщить о них можно с помощью специального чат-бота, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает СБУ.

В ведомстве напомнили, что следует сообщать о лицах, помогающих врагу на временно оккупированных территориях. Или корректирующих ракетные удары по нашим населенным пунктам, "сливает" важные данные о расположении Сил обороны, распространяет в соцсетях контент в поддержку оккупантов.

Как это сделать:

чатбот от СБУ Stop russian war — t.me/stop_russian_war_bot﻿

чатбот от Минцифры есть Враг, через который передано СБУ уже более 10 тыс. сообщений — t.me/evorog_bot﻿

"Ваша информация сразу передается на обработку. Анонимность гарантируем" , - пишет СБУ.

Как распознать коллаборанта?

воюет на стороне РФ

пропагандирует российскую власть и государство

организует выборы на временно оккупированных территориях

отрицает вооруженную агрессию России

помогает врагу любыми методами: сдача позиций ВСУ, еда, одежда и т.д.

Если вы стали свидетелем таких действий, следует отправить заявку в чатбот "Єворог" с главного экрана "Действия" или по ссылке﻿.

При этом важно указать ФИО, дату рождения и адрес коллаборанта, а также подробное описание и фото, подтверждающие факт сотрудничества с россиянами.

Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры из телефона для безопасности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сотрудничающие с захватчиками граждане имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.