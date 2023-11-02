В СБУ напомнили украинцам, как сообщить о коллаборантах и предателях
Служба безопасности Украины напомнила, что во время полномасштабного вторжения РФ в стране появилось большое количество коллаборантов и предателей. Сообщить о них можно с помощью специального чат-бота, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает СБУ.
В ведомстве напомнили, что следует сообщать о лицах, помогающих врагу на временно оккупированных территориях. Или корректирующих ракетные удары по нашим населенным пунктам, "сливает" важные данные о расположении Сил обороны, распространяет в соцсетях контент в поддержку оккупантов.
Как это сделать:
- чатбот от СБУ Stop russian war — t.me/stop_russian_war_bot
- чатбот от Минцифры есть Враг, через который передано СБУ уже более 10 тыс. сообщений — t.me/evorog_bot
"Ваша информация сразу передается на обработку. Анонимность гарантируем", - пишет СБУ.
Как распознать коллаборанта?
- воюет на стороне РФ
- пропагандирует российскую власть и государство
- организует выборы на временно оккупированных территориях
- отрицает вооруженную агрессию России
- помогает врагу любыми методами: сдача позиций ВСУ, еда, одежда и т.д.
Если вы стали свидетелем таких действий, следует отправить заявку в чатбот "Єворог" с главного экрана "Действия" или по ссылке.
При этом важно указать ФИО, дату рождения и адрес коллаборанта, а также подробное описание и фото, подтверждающие факт сотрудничества с россиянами.
Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры из телефона для безопасности.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сотрудничающие с захватчиками граждане имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.