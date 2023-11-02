Армия Израиля уже действует внутри города Газа и окружает его – штаб

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви, чьи слова цитирует The Times of Israel

"Мы преодолели еще один важный этап в войне. Вооруженные силы находятся в самом сердце северной Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют (наземное наступление) и достигают успехов...

Войска ведут боевые действия в густонаселенном и сложном городском районе, что требует профессионализма и мужества".

По словам Халеви, израильские войска участвуют в ближнем бою, их действия поддерживаются точными разведданными, а также огнем с воздуха и моря.

Начальник штаба подчеркнул, что ЦАХАЛ имеет огромное преимущество, хотя в операции в Газе задействованы менее половины вооруженных сил страны. Остальная часть армии находится в боевой готовности на случай, если возникнет необходимость атаковать на других фронтах.

В то же время он сообщил, что наземная операция в Газе уже унесла жизни 18 израильских солдат.