Берлинская полиция ожидает протестов после запрета деятельности ХАМАС

Полиция Берлина готовится к протестам из-за запрета Германией исламистской палестинской организации ХАМАС и палестинской сети Samidoun, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила пресс-секретарь правоохранителей немецкой столицы, сообщает Tagesspiegel.

По ее словам, это решение "приведет к эмоциональности". На вечер объявлено о митинге в берлинском районе Нойкёльн, где ожидается больше людей, чем предполагалось изначально.

Полиция также ожидает большого наплыва людей на пропалестинскую демонстрацию в субботу, 4 ноября. Аналогичные протесты планируются по всей стране.

"Запрет дает органам безопасности возможность принимать еще более решительные меры против любой деятельности на немецкой земле и, таким образом, высушить питательную среду для ненависти и террора", – отметил региональный председатель профсоюза полицейских Штефан Вех.

Ранее министр внутренних дел Нэнси Фезер объявила о том, что деятельность радикальной исламской террористической организации ХАМАС и палестинской сети Samidoun запрещена в Германии.

Запрет последовал за объявлением трехнедельной давности: через несколько дней после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Шольц объявил о запрете на деятельность двух организаций. Представители Samidoun отпраздновали нападение ХАМАС в Берлине, раздавая сладости. ХАМАС классифицируется как террористическая организация в ЕС и США.

Он также пообещал придерживаться "нулевой толерантности" к антисемитизму, ссылаясь на ответственность перед Израилем, учитывая роль Германии в Холокосте.

Ведомство по охране конституции предполагает, что в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Количество сторонников Samidoun неизвестно, но, вероятно, оно значительно меньше.