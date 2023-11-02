В "Центрэнерго" уверяют, что проблему с углем на этот отопительный сезон решили

В "Центрэнерго" заявили, что на склады предприятий, впервые за несколько лет, грузится отечественный уголь со всех государственных шахт и прибывают вагоны с углем из Польши, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".

"Такого масштабного сотрудничества и поддержки отечественных шахтеров не было с 2019 года. А импортное топливо на территорию Украины в последний раз заезжало еще в марте 2022 года. С тех пор партнерство с иностранными поставщиками было потеряно. Впрочем, сейчас, можем уверенно говорить: взыскано достаточный ресурс для прохождения ОЗП" , - говорят в компании.

"Уголь из Польши будет поступать на постоянной основе, законтрактованных объемов хватит и для объектов "Центрэнерго", и для подстраховки, в случае необходимости, внутреннего рынка" , - заявил гендиректор компании Андрей Чуркин.

При этом в "Центрэнерго" не сообщили, о каких именно объемах угля идет речь.

Напомним:

Летом сообщалось, что государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" планирует импортировать уголь для прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

В июле тогдашний руководитель компании Виктор Спичка заявлял, что "Центрэнерго" имеет проблемы с подготовкой к отопительному сезону.

Спичка тогда говорил, что энергоблоки тепловых электростанций изношены на 90% из-за устаревшего оборудования, которое устанавливалось на электростанции в 1960-1970-х годах. Также он заявил, что предприятия "Центрэнерго" имеют проблемы с получением запчастей, поскольку они поставлялись из стран СНГ.