Карантина нет: Минздрав опроверг фейки относительно вспышек гепатита

В сети распространяется информация о введении карантина из-за вспышек гепатита A в Украине, однако это фейк, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

В Министерстве сообщили, что информация о введении карантина в Украине ложная.

"Это фейк и часть вражеской ИПСО. В случае выявления вспышек заболевания Минздрав сообщит об этом на официальном сайте ведомства и страницах в социальных сетях" , - сказали в Минздраве.

В министерстве также сообщили, что в 2022 году в Украине был зарегистрирован 281 случай гепатита A. В то же время за 9 месяцев этого года зарегистрировано 314 случаев заболевания.

"Сейчас вспышка гепатита A зафиксирована только в Винницкой области. Там продолжаются усиленные противоэпидемические мероприятия" , - отметили в Минздраве.

Министерство здравоохранения сообщило, что гепатит A постоянно регистрируется на территории Украины.

"Самой частой причиной является нарушение санитарно-гигиенических норм: плохо вымытые руки, использование или употребление загрязненной воды. Человек может заразиться, если выпьет зараженную воду или съест продукты, которые готовил больной" , - пояснили в министерстве.

Профилактика заболевания

нужно тщательно мыть руки перед приготовлением и едой, после туалета, прогулки, поездок в транспорте;

не следует пренебрегать мытьем овощей, фруктов;

вода для питья должна быть бутилированной или кипяченой, посуда - хорошо вымытая;

нельзя пить из одного стакана с другим человеком, "пробовать" блюда из его тарелки, использовать одну ложку, вилку.

Вспышка гепатита в Украине

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой общине выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А.

Позже главный санврач Игорь Кузин отметил, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.

30 октября стало известно, что в Винницкой области гепатит А начал регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.

Вчера, 1 ноября, стало известно, что вирусный гепатит А был обнаружен также в Ивано-Франковской области.