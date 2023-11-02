Карантина нет: Минздрав опроверг фейки относительно вспышек гепатита
В сети распространяется информация о введении карантина из-за вспышек гепатита A в Украине, однако это фейк, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.
В Министерстве сообщили, что информация о введении карантина в Украине ложная.
"Это фейк и часть вражеской ИПСО. В случае выявления вспышек заболевания Минздрав сообщит об этом на официальном сайте ведомства и страницах в социальных сетях", - сказали в Минздраве.
В министерстве также сообщили, что в 2022 году в Украине был зарегистрирован 281 случай гепатита A. В то же время за 9 месяцев этого года зарегистрировано 314 случаев заболевания.
"Сейчас вспышка гепатита A зафиксирована только в Винницкой области. Там продолжаются усиленные противоэпидемические мероприятия", - отметили в Минздраве.
Министерство здравоохранения сообщило, что гепатит A постоянно регистрируется на территории Украины.
"Самой частой причиной является нарушение санитарно-гигиенических норм: плохо вымытые руки, использование или употребление загрязненной воды. Человек может заразиться, если выпьет зараженную воду или съест продукты, которые готовил больной", - пояснили в министерстве.
Профилактика заболевания
- нужно тщательно мыть руки перед приготовлением и едой, после туалета, прогулки, поездок в транспорте;
- не следует пренебрегать мытьем овощей, фруктов;
- вода для питья должна быть бутилированной или кипяченой, посуда - хорошо вымытая;
- нельзя пить из одного стакана с другим человеком, "пробовать" блюда из его тарелки, использовать одну ложку, вилку.
Вспышка гепатита в Украине
Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой общине выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А.
Позже главный санврач Игорь Кузин отметил, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.
30 октября стало известно, что в Винницкой области гепатит А начал регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.
Вчера, 1 ноября, стало известно, что вирусный гепатит А был обнаружен также в Ивано-Франковской области.