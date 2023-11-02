Министр обороны Нидерландов прибыла в Киев и встретилась с Зеленским

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен снова приехала в Киев с неанонсированным визитом и уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.

О визите Олленгрен в Украину стало известно из сообщения пресс-службы Офиса президента о ее встрече с Владимиром Зеленским.

Президент поблагодарил Кайсу Оллонгрен за ее большое внимание к Украине, роль Нидерландов в коалиции F-16 и передаче других важных видов вооружения, и "высоко оценил" итоги телефонного разговора с премьером Нидерландов Марком Рютте, который состоялся 30 октября.

На встрече Зеленский рассказал Оллонгрен о ситуации на фронте.

"Было подробно обсуждена дальнейшая поддержка со стороны Нидерландов в усилении возможностей украинских защитников и безопасность "зернового коридора". Также состоялся обмен мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке", – сообщили в Офисе президента.

В конце встречи Владимир Зеленский вручил Кайсе Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III степени – "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Напомним, недавно Украина начала с Нидерландами двусторонние переговоры о "гарантиях безопасности".

В середине октября Марк Рютте приезжал с необъявленным визитом в Одессу, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал, что Украина получит дополнительные ракеты для ЗРК Patriot и патрульные катера.