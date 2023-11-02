Сотни тысяч украинцев с началом войны выбрали фриланс: что пользуется спросом

По данным только одного из сервисов фриланса в Украине - Freelancehunt, более 250 000 украинцев перешли работать на фриланс, постоянно или частично, с началом войны, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют аналитические данные сервиса фриланса Freelancehunt.

В то же время это лишь одна из площадок, где регистрируются украинцы, которые выбирают удаленный формат работы.

"Нужно учесть, что, кроме крупнейшего сервиса фриланса в Украине Freelancehunt, специалисты также регистрировались на известных мировых сервисах, таких как Upwork и Fiverr. С учетом этого можно предположить, что количество украинцев, которые выбрали удаленный формат работы, примерно вдвое больше и может составлять до 500 000", - отмечают аналитики Freelancehunt.

Среди новых фрилансеров, наибольшим спросом пользовались такие специализации:

дизайн и арт - выбирали 33,89% новых пользователей на Freelancehunt;

работа с текстом - 20,69%;

программирование - 18,43%;

переводы - 6,66%;

услуги - 6,42%.

Также 5,35% зарегистрированных украинцев начали работать по направлению "Аудио и видео", 3,57% - "Продвижение", 2,38% - "Архитектура и инжиниринг", 1,43% - "Аутсорсинг и консалтинг", 1,19% - "Администрирование".

"Полномасштабное вторжение, как и коронавирус стали катализаторами роста популярности фриланса, поскольку он стал самым удобным и доступным форматом работы для опытных специалистов, которые потеряли работу или искали возможности дополнительного заработка. Он ускорил переход украинцев в формат "свободного" сотрудничества специалистов с работодателями и радикально изменил отношение сотен тысяч", - утвеждают в Freelancehunt.

По словам руководителя Freelancehunt Валентина Зюзина, более 90% украинских заказчиков говорят, что фрилансеры помогают им в развитии бизнеса.

Сервис Freelancehunt в своем исследовании прогнозирует, что Украина в ближайшие годы может стать лидером в Европе по количеству фрилансеров, а доля самозанятых среди трудоспособного населения может достигать 15-20%.