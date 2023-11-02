Генштаб: Российская армия пыталась наступать на 6 направлениях

Российская армия 2 ноября вела безуспешные наступательные действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 2 ноября.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.

В течение суток произошло 38 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области. Здесь наши воины отразили 5 атак.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении враг 6 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Южной Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Северное и Тонечко Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 18 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.