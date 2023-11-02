Генштаб: Российская армия пыталась наступать на 6 направлениях
Российская армия 2 ноября вела безуспешные наступательные действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 2 ноября.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.
В течение суток произошло 38 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области. Здесь наши воины отразили 5 атак.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Бахмутском направлении враг 6 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Южной Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Северное и Тонечко Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 18 атак.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.