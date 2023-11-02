Медведев в очередной раз разразился угрозами в адрес Польши

Заместитель председателя совета безопасности России и некогда ее президент Дмитрий Медведев в четверг опубликовал пасквиль на восемь тысяч слов о польско-российских отношениях, в которых называет Варшаву "опасным врагом" Москвы и угрожает ей потерей государственности, сообщает Европейская правда.

Опус бывшего президента РФ повторяет российские пропагандистские штампы – например, о "претензиях" Польши на западноукраинские земли (почему-то эта тема является очень любимой у кремлевских чиновников).

Медведев также пишет о "ненависти" ЕС к Польше и пренебрежительном отношении поляков к украинцам, но отдельно сосредотачивается на отношении к Варшаве России.

"У России в XXI веке вновь возродился в лице Польши опасный враг в Восточной Европе... И относиться к нему надо именно как к историческому врагу, считая, что он в принципе неисправим. А если нет надежды на примирение с врагом, у России должна быть только одна и очень жесткая установка относительно его судьбы", – утверждает он.

Превращение Польши во "врага" России Медведев объясняет "русофобской ревизионистской политикой", заодно напоминая, как в конце XVIII века Российская империя приняла участие в растерзании тогдашней Речи Посполитой.

"История уже не раз выносила обнаглевшим полякам беспощадный вердикт: какими бы амбициозными ни были реваншистские планы, их поражение может повлечь за собой гибель всей польской государственности. Будем ли мы тогда скорбеть о крахе современной польской государственности? Не надо лукавить. Ответ может быть только один: безусловно нет!" – заключает Медведев.

Недавно правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин сообщил, что белорусские и российские пропагандисты активизировали агрессивную информационную деятельность, направленную против Польши.