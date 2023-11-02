МВФ готовится пересмотреть программу для Украины во второй раз – Шмыгаль

Международный валютный фонд готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по итогам онлайн-разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

"Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Отметили прогресс в этом направлении. МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно 900 млн долл" , — отметил он.

Также обсуждались вопросы финансирования дефицита госбюджета Украины, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные на рост экономики.

Как сообщалось, глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что для продолжения финансирования Украине необходимо выполнить четыре действия.