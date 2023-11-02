Зеленский: Россия постепенно теряет контроль над Черным морем
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия постепенно отступает в восточную акваторию в Черном море, и не отреагировал на колонку Залужного в журнале "The Economist", сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение Зеленского 2 ноября.
"Я благодарен всем, кто дерется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку. Результаты хороши: Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории. Достанем и там".
Также президент поблагодарил США за новое мощное санкционное решение. Благодаря ему, более 220 российских – и не только российских – субъектов, работающих на агрессию, теперь под санкциями США.
Что предшествовало:
- Журнал The Economist 1 ноября опубликовал колонку Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
- Там он, в частности, заявил, что считает: война с Россией переходит на новый этап "позиционной" борьбы со статическими и изнурительными боями. Чтобы победить в нем, нужны высокие технологии.
- Также написал, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что все равно технологически оснащена. Ему это похоже на события Первой мировой войны.