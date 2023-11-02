Зеленский: Россия постепенно теряет контроль над Черным морем

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия постепенно отступает в восточную акваторию в Черном море, и не отреагировал на колонку Залужного в журнале "The Economist", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского 2 ноября.

"Я благодарен всем, кто дерется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку. Результаты хороши: Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории. Достанем и там".

Также президент поблагодарил США за новое мощное санкционное решение. Благодаря ему, более 220 российских – и не только российских – субъектов, работающих на агрессию, теперь под санкциями США.

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