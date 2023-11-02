В армии Израиля заявили, что войска полностью окружили город Газа

Сухопутные войска Израиля полностью окружили город Газа. О прекращении огня речи не идет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

"Наши войска завершили окружение города Газа - центра активности ХАМАС" , - заявил он.

По его словам, лидер ХАМАС Исмаил Хания, проживающий в Катаре, должен посетить Иран на своем частном самолете.

"Они пытаются отвлечь нас от решения проблемы Газы, а мы сосредоточены на ХАМАС" , - сказал он, после того как поддерживаемые Ираном террористические группировки, включая ливанскую "Хезболлу" и йеменских хутистов, активизировали нападения на Израиль.

Отвечая на вопрос о возможном прекращении огня, Хагари сказал, что "термин "прекращение огня" в настоящее время вообще не стоит на повестке дня".

Наземная операция Израиля

В начале октября боевики ХАМАС начали свое вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей.

В ответ Тель-Авив объявил операцию против боевиков. В ее рамках на прошлой неделе ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска находятся на пике боевых действий после продвижения через окраины города Газа.