Иран и его союзники пока хотят избежать более масштабной войны с Израилем – разведка США

Пока Иран и его союзники выверяют свою реакцию на военную интервенцию Израиля в Секторе Газа таким образом, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США, но при этом нанести ущерб своим противникам, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит американское разведывательное сообщество, сообщает CNN.

США прекрасно понимают, что Иран не полностью контролирует своих марионеток - в частности, ливанскую "Хезболлу", самую крупную и самую мощную из всех группировок. "Хезболла" является союзником ХАМАСа, напавшего на Израиль в начале октября, и уже давно позиционирует себя как борющаяся против Израиля.

Американские официальные лица глубоко обеспокоены тем, что внутренняя политика этой группировки может привести к эскалации напряженности в "Хезболле".

По словам источников, знакомых с работой американской разведки в регионе, США также не всегда в полной мере контролируют связь между Ираном и его различными прокси.

"Проблема заключается в том, что все эти прокси не в равной степени подчиняются Тегерану - объединять их вместе было бы ошибкой" , - считает Джонатан Паникофф, бывший старший аналитик разведки, специализирующийся на регионе.

Вопрос в том, что если ХАМАС действительно окажется в беде, согласятся ли "Хезболла" и Иран с тем, чтобы "Хезболла" начала полномасштабную атаку для спасения ХАМАС, или же они разойдутся во мнениях - и я не думаю, что мы это еще знаем". Тегеран знает, что если "Хезболла" пойдет на эскалацию конфликта с Израилем или США, то это, скорее всего, спровоцирует прямые контратаки против Ирана, которые могут оказаться для него разрушительными, сказал один из американских чиновников.

По его словам, атаки более низкого уровня, которые различные марионеточные группировки предприняли против Израиля и США с 7 октября, заставили США развернуть значительные военные силы и средства, вынудили Израиль рассредоточить свои силы и боеприпасы, а также позволили Ирану представить себя "делающим что-то" в связи с убийством палестинцев в Секторе Газа - и все это во избежание прямого конфликта.

Наземная операция израильской армии

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.