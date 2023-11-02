Застройка парка "Нивки" в Киеве: заместитель Кличко получил подозрение

НАБУ и САП сообщили заместителю главы КГГА Петру Оленичу о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения (парк "Нивки") под застройку, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"По данным следствия, в ноябре 2019 года подозреваемый, в то время директор Департамента земельных ресурсов КГГА, получил на рассмотрение проект землеустройства, который де-факто предусматривал застройку части парка. В частности речь шла об исключении земельного участка (восточная часть парка) и передаче его частной компании в аренду для строительства жилищно-офисного комплекса.

При этом важно отметить, что в июле 2019 года, Департамент отправил этот проект на доработку землеустройства из-за принадлежности участка к природно-заповедному фонду. Впрочем, чиновник проигнорировал этот факт и подал проект решения вместе с пояснительной запиской на рассмотрение депутатов Киевского городского совета", - заявили в НАБУ.

Тогда директором Департамента земельных ресурсов КГГА был Петр Оленич, который сейчас занимает должность заместителя главы КГГА.

"Чтобы обеспечить гарантированное голосование за проект решения, чиновник отметил в пояснительной записке, что участок не относится к природно-заповедному фонду. Это не соответствовало действительности и опровергалось информацией из базы городского земельного кадастра, которая находилась в ведении Департамента.

В результате компания получила под застройку часть парка площадью 0,6 га, а территориальная община Киева потеряла право пользоваться ею как объектом природно-заповедного фонда", - добавили в Бюро.

Подтверждением позиции НАБУ является также Постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, которым решение горсовета отменено как незаконное, а договор аренды признан недействительным, говорится в позиции Бюро.

Там добавили, что строительство на территории парка прекращено.