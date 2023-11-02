СМИ: США готовят для Украины новый пакет военной помощи

Администрация президента США Джо Байдена планирует в пятницу объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 425 миллионов долларов, в который войдут ракеты и боеприпасы для противодействия беспилотникам, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и документ с перечнем оружия, которое готовится к отправке.

Новый пакет помощи Украине может содержать боеприпасы с лазерным наведением для сбивания беспилотников на сумму около 300 миллионов долларов. Их закажут через программу "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), которая предусматривает закупку оружия у производителей, а не его передачу со складов армии США.

Остальной пакет, пишет Reuters, включает дополнительные боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, артиллерию калибра 105 и 155 миллиметров, противотанковые ракеты TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и тяжеловозы. Их, как ожидается, передадут из запасов армии США.

Ожидается, что транш военной помощи не будет включать дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS, говорится в публикации.

Администрация Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов. Последний такой пакет Штаты объявляли на прошлой неделе на сумму 150 миллионов евро.

Напомним, Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Но новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно.