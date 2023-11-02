Россия накапливает вооружение, чтобы нанести вред зимой – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия накапливает вооружение, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре Украины, когда будет зимняя температура. Впрочем, заверил, что власти и энергетики делают все возможное, чтобы подготовиться, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Данилов в интервью "Радио Свобода".

"Противник в последнее время уменьшил количество обстрелов критической инфраструктуры энергетического сектора. Он сейчас накапливает вооружение, чтобы нанести нам вред, когда будет зимняя температура.

Мы это обязательно пройдем. Такая зима не будет простой, потому что это зима войны. Все, что можно делать, делает и государство, и компании, несущие за это ответственность".