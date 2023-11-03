ISW: Войска РФ готовятся к атакам Авдеевский коксохим
Украинский военный наблюдатель заявил, что российские силы пересекли железнодорожные пути вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки) и готовятся атаковать с этих только что захваченных позиций Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Кроме этого, российский медиа-агрегатор утверждал, что 1 ноября российские войска подошли к Авдеевскому коксохимическому заводу.
Российский военный блогер сообщил, что российские войска нанесли комбинированные ракетно-воздушные удары по Авдеевскому коксохимическому заводу 1 ноября, но отметил, что украинская противовоздушная оборона мешает нанести мощные удары по этому району.
2 ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки, но подтвержденных успехов не достигли.
Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали сдерживать наступление россиян возле Авдеевки и отражали наступление россиян вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), Тоненького (8 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).
Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска атакуют преимущественно небольшими группами пехоты.
Штупун заявил, что темп боевых действий россиян под Авдеевкой снижается, так как российские силы перегруппировываются и нуждаются в подкреплении.
Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска сосредотачивают усилия на северном фланге Авдеевки и ведут последовательные штурмовые действия, несмотря на сильные дожди в этом районе.
Украинский военный обозреватель также заявил, что российские войска расширяют контроль над позициями вблизи Опытного (4 км к югу от Авдеевки). Известный российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись ближе к юго-западной окраине Авдеевки и до километра от Северного, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.
В районе Авдеевки 2 ноября украинские силы не проводили заявленных или подтвержденных контрударов.
Украинские войска 2 ноября продолжили контрнаступательные действия под Бахмутом и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 1 ноября, показывают, что украинские силы продвинулись дальше на северо-восток от железнодорожного пути в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
Российские войска 2 ноября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и незначительно продвинулись на Купянском направлении.
Российские источники утверждали, что 2 ноября украинские силы осуществили локализованные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись.
Ключевые выводы ISW за 2 ноября
- Российские источники утверждают, что украинские войска 1 ноября нанесли ракетный удар по штабу российской группировки войск "Днепр" в Херсонской области.
- Украинские войска продвинулись под Бахмутом и 2 ноября продолжили наступательные действия на западе Запорожской области.
- Относительно сдержанной реакция российского информационного пространства на интервью и колонку украинского главнокомандующего, генерала Валерия Залужного 1 ноября о текущей оперативной обстановке в Украине была.
- Официальные лица Южной Кореи сообщили, что Северная Корея увеличивает передачу оружия и боеприпасов в Россию и на сегодня поставила более миллиона артиллерийских снарядов.
- "ЧВК Вагнер" планирует предоставить Хезболле системы ПВО Панцирь-С1.
- Чиновник российской Госдумы попытался опровергнуть заявления о том, что Росгвардия структурно поглотит "ЧВК Вагнер", а не будет индивидуально набирать бывших сотрудников Вагнера.
- Избранные российские военные блогеры обвинили чеченских чиновников и спецназ Ахмата в попытках очернить и цензурировать блогеров, которые критиковали интеграцию Вагнера в Росгвардию.
- Российские чиновники, похоже, пытаются применить ограниченные наказания за антисемитские беспорядки 29 октября в Республике Дагестан.
- Российские власти в других регионах Северного Кавказа выразили обеспокоенность относительно возможности подобных беспорядков.
- Российские войска вели наступательные операции на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей и на западе Запорожской области на отдельных участках продвинулись вперед.
- Российские нерегулярные силы продолжают формировать новые штурмовые отряды и стимулируют вербовку, предлагая новобранцам полунезависимость от Министерства обороны (МО) России.
- Сообщается, что последние российские ограничения на границе затрудняют возвращение украинских детей, принудительно депортированных в Россию.