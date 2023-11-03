РФ ударила 10 "Шахедами" по Харьковщине, есть повреждения – полиция

В ночь на 3 ноября Россия осуществила массированную атаку по Харькову и пригороду: по меньшей мере 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре. ﻿﻿Об этом заявили в полиции Харьковской области, сообщает Украинская правда.

По предварительным данным, пострадавших нет. У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

В результате попадания беспилотников горели гаражи, машины. Повреждены хозяйственные постройки.

Было попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажи, крыша здания, горело само здание. Также в результате обстрела горел жилой дом, СТО, админздание. Все пожары локализованы.

На местах попаданий работают все профильные службы. Следователи и криминалисты документируют последствия обстрелов.