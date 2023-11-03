Курс валют НБУ на 3 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 3 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 2 ноября, не изменился и составил 36.27 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 2 ноября 2023 года.

Евро подорожал на 44 коп до 38.67 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.89 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 33 коп до 44.30 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 25 коп до 40.19 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 8.69 за 1 польский злотый.