Курс валют НБУ на 3 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 3 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 2 ноября, не изменился и составил 36.27 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 2 ноября 2023 года.
Евро подорожал на 44 коп до 38.67 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 3.89 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 33 коп до 44.30 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 25 коп до 40.19 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 8.69 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.265900
|EUR
|Евро
|38.670300
|RUB
|Рубль
|0.389190
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.300600
|CHF
|Швейцарский франк
|40.188300
|PLN
|Польский злотый
|8.693100