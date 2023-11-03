В Кремле отреагировали на статью Залужного: "Это не тупик"

В Кремле не согласились со словами главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что конфликт вокруг страны зашел в тупик, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены.

Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя - это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это осознает, тем скорее откроются какие-то перспективы" , – заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним,﻿ в колонке для "The Economist" главнокомандующий ВСУ констатировал, что война России с Украиной переходит на этап "позиционной" борьбы со статическими и изнурительными боями, для победы в которой нужны высокие технологии. Валерий Залужный назвал 5 приоритетов: воздушную мощь, средства радиоэлектронной борьбы, контрбатарейную борьбу, минно-взрывные технологии и наращивание мобилизационных резервов.

Залужный считает, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что одинаково технологически оснащена. Ему это напоминает события Первой мировой войны.

Генерал считает, что для выхода из тупика нужен мощный технологический скачок.