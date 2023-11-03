ПВО ночью сбила 24 "Шехеда": сколько беспилотников запустили оккупанты

В ночь на 3 ноября силы ПВО сбили 24 беспилотника-камикадзе Shahed, которые россияне запустили по Украине. Также была уничтожена одна ракета Х-59.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что РФ запустила четыре десятка беспилотников (по данным Генштаба – 38). "Шахеды" запустили из Курской области и из района Приморско-Ахтарск (РФ).

Кроме того, россияне применили управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

В Воздушных силах отмечают, что "Шахеды" запускали волнами, они направлялись по разным направлениям малыми группами. В большинстве областей была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 24 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета" , - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

