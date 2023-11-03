В Белом доме прокомментировали статью Залужного

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби охарактеризовал статью генерала Залужного изданию The Economist как один из важных аргументов, подтверждающий неотложную необходимость дальнейшей поддержки Украины, сообщает Укринформ.

Об этом он заявил в четверг во время прессбрифинга в Вашингтоне.

"Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину" , - отметил представитель администрации Байдена в ответ на точку зрения главнокомандующего ВСУ.

Кирби также отметил, что в процессе войны изменяются потребности сторон, в том числе в отношении систем вооружений, которые партнеры предоставляют Украине.

"Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, равно как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться" , - отметил представитель администрации Байдена.

В этой связи он подчеркнул, что удовлетворять актуальные потребности было бы легче, если бы Конгресс принял запрос президента Байдена с дополнительным финансированием, в том числе с поддержкой Украины. Кирби также отметил, что этот пакет предусматривает не только новые возможности для Украины, но пополнение средств самих Соединенных Штатов.