Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку – сводка Генштаба

Российские военные продолжают попытки оцепить Авдеевку, в частности, при поддержке авиации. Также оккупанты пытаются восстановить утраченное положение на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 3 ноября.

За прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались: Могрицы Сумской области; Петропавловка, Куриловка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Выемка, Спорное, Клещиевка, Южное, Новобахмутовка, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Сухие Яли, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Новоданиловка, Роботино Запорожской области; Республиканец, Антоновка, Новокаиры, Приднепровское, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки. Здесь украинские защитники отразили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия на территории Южного Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили около 10 атак врага.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Пречистовки и Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Роботино Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.