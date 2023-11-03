Россия за сутки потеряла 850 военных, 24 танка и 36 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла на войне с Украиной около 850 своих военных, а также 24 танка, 36 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 303 270 (+850) человек,
- танков − 5 265 (+24) ед,
- боевых бронированных машин − 9 901 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 7 328 (+36) ед,
- РСЗО − 854 (+4) ед,
- средств ПВО − 566 (+0) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 495 (+7) ед,
- крылатых ракет − 1 551 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 691 (+33) ед,
- специальной техники – 1 034 (+2) ед.