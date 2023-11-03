Россия за сутки потеряла 850 военных, 24 танка и 36 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла на войне с Украиной около 850 своих военных, а также 24 танка, 36 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.23 ориентировочно составили: