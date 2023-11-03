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Атака "Шахедов": На Львовщине 5 попаданий в объект критической инфраструктуры

Атака "Шахедов": На Львовщине 5 попаданий в объект критической инфраструктуры
Фото: ГУР

Этой ночью российские дроны-камикадзе Shahed пять раз попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области.﻿ Об этом заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, сообщает Украинская правда.

"К сожалению, есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали", – сообщил он.

По его словам, этой ночью бойцам оперативного командования "Запад", которое защищает и небо над Львовской областью, удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников. Всего на запад Украины направлялись 16 вражеских ударных дронов.

Ночью на Львовщине два раза работала противовоздушная оборона.

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