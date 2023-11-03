Госсекретарь США в третий раз прибыл в Израиль после нападения ХАМАС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль в пятницу для встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими израильскими чиновниками, сообщает Европейская правда.

Блинкен приземлился в Тель-Авиве в сопровождении недавно назначенного посла США в Израиле Джека Лью. Это его третий визит в Израиль после нападения ХАМАС 7 октября.

В комментарии для СМИ перед отлетом из Вашингтона в четверг Блинкен заявил, что планирует обсудить с израильским правительством "продолжающуюся кампанию против террористической организации ХАМАС" и "шаги, которые необходимо предпринять для защиты гражданского населения".

Он также намерен обсудить, как и во время прошлых поездок, вопрос заложников, которых удерживает ХАМАС, и предотвращение более широкого регионального конфликта.

Непрерывный поток гуманитарной помощи и выезд гражданского населения будут еще одной ключевой темой его разговоров в Израиле, заявил Блинкен в четверг.

Третьим приоритетом визита Блинкена является обсуждение "следующего дня" – "как мы можем создать условия для длительного, устойчивого мира, прочной, стабильной безопасности как для израильтян, так и для палестинцев".