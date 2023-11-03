В России национализировали кондитерскую фабрику "Конти"

Ленинский районный суд Курска конфисковал кондитерское предприятие АО "Конти-Рус", акции которого принадлежали группе украинского бизнесмена Рината Ахметова.﻿ Об этом пишет российское издание "Коммерсант", сообщает Экономическая правда.

Суд в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, требовавшей признать владельцев предприятия "экстремистским объединением" и обратить акции "Конти-Рус" в доход государства. Решение должно быть исполнено немедленно, но на него можно подать апелляцию.

Источники издания в Генпрокуратуре рассказали, что, наблюдая за противодействием экстремизма, сотрудники ведомства установили "объединение лиц", в котором находятся ответчики.

В него вошли украинский бизнесмен Ринат Ахметов, бывший вице-премьер Украины Борис Колесников, бизнесмен Сергей Кий, родственники покойного авторитетного предпринимателя Жигана Такташева, а также группа оффшорных компаний.

В прокуратуре считают, что идеологические и имущественные интересы членов группы "носят ярко выраженный антироссийский характер", "поддерживают геноцид населения ДНР и ЛНР, а также финансируют осуществляющие его вооруженные формирования Украины".

Суд по требованию прокуратуры обязал руководство "Конти-Рус", чтобы юрлица компании продолжили работу, выполняли договоры и производили обязательные выплаты.

"Коммерсант" отмечает, что в России впервые конфисковали крупное предприятие, принадлежащее гражданам Украины, в тоже время это первая национализация крупного предприятия по доносу.

Ранее российский активист Виталий Бородин сообщил, что обратился в Генпрокуратуру "с просьбой проверить компанию на финансирование ВСУ".