В ГУР рассказали о состоянии здоровья Путина

У российского диктатора Владимира Путина проблемы со здоровьем. Но информация о его смерти, недавно распространившаяся в сети, неправдива.﻿ Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Проблемы со здоровьем у российского диктатора были давно. Это не секрет и такие данные подтверждались из разных источников" , - сказал разведчик.

Юсов также прокомментировал информацию о якобы смерти Путина, появившуюся в некоторых анонимным российских Telegram-каналах вечером 26 октября. В сети также сообщалось, что в России, мол, готовят госпереворот.