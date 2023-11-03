В ГУР рассказали о состоянии здоровья Путина
У российского диктатора Владимира Путина проблемы со здоровьем. Но информация о его смерти, недавно распространившаяся в сети, неправдива. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Проблемы со здоровьем у российского диктатора были давно. Это не секрет и такие данные подтверждались из разных источников", - сказал разведчик.
Юсов также прокомментировал информацию о якобы смерти Путина, появившуюся в некоторых анонимным российских Telegram-каналах вечером 26 октября. В сети также сообщалось, что в России, мол, готовят госпереворот.
"Но, к сожалению, та информация, которая распространялась в последнее время из российских анонимных источников, не проверена и ориентирована, прежде всего, на внутреннюю российскую аудиторию с определенными целями", - сказал Юсов.