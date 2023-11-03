Зеленский о ночной атаке "Шахедами": Усиливаем ПВО, будем отвечать
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку "Шахедами". Он сообщил, что противовоздушная оборона работала в 10-ти областях Украины.
Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.
"Защитники неба работали результативно на территории десяти областей – Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской. Благодарю всех за внимательность", – говорится в сообщении.
Президент отметил, что есть попадания на Харьковщине, Львовщине и Франковщине. По предварительной информации, без пострадавших.
"Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы. Осознаем, что с приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда. Будем отвечать врагу. Мощно!", - добавил Зеленский.