Зеленский о ночной атаке "Шахедами": Усиливаем ПВО, будем отвечать

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку "Шахедами". Он сообщил, что противовоздушная оборона работала в 10-ти областях Украины.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

"Защитники неба работали результативно на территории десяти областей – Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской. Благодарю всех за внимательность" , – говорится в сообщении.

Президент отметил, что есть попадания на Харьковщине, Львовщине и Франковщине. По предварительной информации, без пострадавших.