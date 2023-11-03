В НБУ назвали условия для дальнейшего снижения учетной ставки

В Национальном банке предполагают, что в отсутствие признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму регулятор сможет снизить учетную ставку в декабре, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в инфляционном отчете за октябрь.

"При отсутствии признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму НБУ сможет снизить учетную ставку в декабре. В то же время ожидаемая траектория инфляции и планы по последующим шагам по валютной либерализации будут ограничивать пространство для дальнейшего смягчения процентной политики" , - говорится в сообщении.

В то же время, снижение учетной ставки в 2024 году станет возможным только в случае существенного снижения рисков для курсовой устойчивости и инфляционной динамики.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение с 27 октября 2023 установить учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт.