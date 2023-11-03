В Минобороны рассказали о нововведениях для ускорения поставок оружия на фронт

Оружие украинского производства будет попадать на фронт быстрее. В период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний. Об этом заявили в Минобороны Украины, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечается, с 1 ноября Минобороны существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. Теперь сам производитель будет определять, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию. Военные только согласовывают список параметров (ранее - военные прописывали в технических условиях значимый список этих характеристик).

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк добавил, что отменили ненужные испытания и сократили количество проверок. Также ввели изменения, чтобы украинское оружие быстрее попадало в войска.

Также, в частности, было отменено требование о гарантийном сроке для оружия (10 лет). Во время войн оружие с конвейеров идет сразу на фронт, поэтому показатели срока хранения не имеют значения.

Теперь Минобороны и ВСУ будут настаивать на подтверждении трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. Производитель берет ответственность за качество оружия, испытания и все риски снабжения.