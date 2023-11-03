Украина не ведет тайных переговоров с Россией – МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что Киев не ведет никаких тайных переговоров со страной-агрессором. Об этом он заявил в эфире утренней программы телеканала ZDF, сообщает Укринформ.

"Нет" , - коротко ответил Кулеба на вопрос модераторки, не ведет ли Украина переговоры с РФ "за закрытыми дверями".

Глава украинской дипломатии отметил, что основой Мирной формулы является уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Если переводить с дипломатического (языка - ред.) на обычный, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести никакие переговоры" , - сказал Кулеба.

Министр призвал верить в Украину, поддерживать Украину, и тогда ее победа станет победой Германии.

Комментируя ситуацию с ракетами большой дальности Taurus, которые Украина просит ФРГ передать еще весной, Кулеба отметил, что "вопрос открыт, но Германия требует времени". Этот аргумент партнеры приводят как публично, так и в конфиденциальных разговорах с украинскими коллегами. Министр повторил, что Украина отстроила доверительные отношения с партнерами, следовательно, им не стоит беспокоиться, что оружие будет использовано не так, как они об этом просят.

В то же время Дмитрий Кулеба поблагодарил правительство ФРГ за вторую систему ПВО Patriot, которая поможет защитить украинскую инфраструктуру.

В целом в Киеве не чувствуют снижения поддержки со стороны западных партнеров, но из-за войны войны на Ближнем Востоке к войне в Украине снизилось медийное внимание, признал глава МИД.